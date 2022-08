Firenze distrutta nel '44: ponti saltati, si passava dalla pescaia. Il ricordo / VIDEO

Firenze, 5 agosto 2022 - Sono immagini commoventi, che mostrano come Firenze reagì all'ultimo sfregio nazista prima della caduta, prima dell'arrivo dell'esercito di liberazione. Le immagini di Firenze distrutta nell'agosto del 1944. Le immagini di una città profondamente ferita nelle infrastrutture più importanti, i ponti.

Prima della fuga, i nazisti infatti minarono e fecero saltare tutti i ponti di Firenze, ad eccezione di Ponte Vecchio , che in maniera rocambolesca, si salvò. Leggenda vuole che fu Hitler a volerlo risparmiare, in realtà le mine furono sabotate da alcuni lavoratori dei negozi del Ponte Vecchio. Le drammatiche vicende di quei giorni vengono ricordare anche dal sindaco Nardella: " Nella notte di 78 anni fa Firenze veniva colpita al cuore. L’attacco nazifascista la sfigurava facendo saltare in aria i ponti. Si salvava solo Ponte Vecchio. Ma la città reagì: dove c’era devastazione, venne riportata la bellezza. E Firenze rinacque, più forte di prima".

Queste le parole del primo cittadino, accompagnate da un combat film, una pellicola che fu girata dai soldati alleati. Le immagini del video sono commoventi: si vedono i fiorentini cercare di arrangiarsi nell'attraversare la città, di fatto bloccata. In tantissimi passano dalla pescaia per raggiungere la sponda opposta dell'Arno , altri camminano in equilibrio tra le macerie.

C'era una gran voglia di ricominciare. E con l'opera di tutti Firenze tornò appunto a splendere.