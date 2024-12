Firenze saluta Paolo Paoletti: una vita dedicata alla memoria storica

Firenze, 21 dicembre 2024 - Si è spento a Firenze all’età di 79 anni Paolo Paoletti, storico, ricercatore e docente, una delle figure più autorevoli nello studio della seconda guerra mondiale.

Dopo una carriera come insegnante di inglese e tedesco nelle scuole superiori, Paoletti si è dedicato alla storia, trasformando una passione in un’attività di ricerca rigorosa e innovativa. Il suo approccio univa un meticoloso lavoro d'archivio a interviste con testimoni oculari, intrecciando fonti scritte e orali per ricostruire con precisione episodi spesso trascurati o dibattuti.

La sua carriera come pubblicista è iniziata con collaborazioni a "Storia Illustrata" e alla terza pagina de La Nazione. Come storico, il suo primo libro, Il passaggio del fronte all'Impruneta (1985), ha segnato l'inizio di un percorso che lo avrebbe portato a pubblicare opere fondamentali per lo studio del fascismo, del nazismo e della guerra. Tra queste, La Battaglia di Firenze (in collaborazione con Paolo Fallai) e il volume Firenze: Guerra e Alluvione, con presentazione di Giovanni Spadolini e prefazione di Antonio Paolucci, utilizzato come testo universitario per studenti impegnati in ricerche sulla seconda guerra mondiale a Firenze.

Negli ultimi anni, Paoletti si è concentrato su temi cruciali come la strage di Sant'Anna di Stazzema. Tra le sue altre opere, spiccano Firenze 1944. Tutto quello che non è mai stato detto sulla Liberazione, Traditi di Cefalonia. La vicenda della Divisione Acqui 1943-1944 e 1944 San Miniato. Tutta la verità sulla strage. Quest'ultimo volume è stato posto agli atti di un'inchiesta giudiziaria e ha contribuito alla chiusura di un procedimento contro ignoti militari tedeschi.

Paoletti lascia la moglie Maria e la figlia Claudia. La salma è esposta nella Cappella dell'Immacolata Concezione della Misericordia di Badia a Ripoli. Domenica 22 dicembre 2024, alle ore 16, si terrà la benedizione e il saluto finale.