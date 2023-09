Firenze, rallentamenti in via Bolognese

Firenze, 21 settembre 2023 - I lavori di asfaltatura dovevano terminare alle 6 ma a causa della pioggia notturna sono proseguiti fino alle 8 con restringimenti di carreggiata e senso unico alternato. È quello che è accaduto stamani in via Bolognese, a Firenze. La ditta che fa i lavori non ha riaperto alle 6 come da ordinanza ma alle 7.30 per la pioggia notturna che ha rallentato le lavorazioni. Il tratto interessato era infatti già stato fresato e si era creato uno scalino con l'asfalto. É stato necessario attendere per stendere il bitume altrimenti la strada per ragioni di sicurezza non poteva essere riaperta alla circolazione. Il restringimento con senso unico alternato è stato revocato alle 7.45 ma nel frattempo si siono registrati forti rallentamenti sulla direttrice in ingresso città con ripercussioni a cascata fino alle Cure. Questi lavori erano inizialmente programmati da fine agosto ma a causa dei ritardi dell'intervento di Publiacqua per la sostituzione delle condutture dell'acquedotto sono slittati da metà settembre.