Firenze, principio d’incendio in Palazzo Vecchio. Fumo e odore di bruciato

Firenze, 28 novembre 2023 – Un principio d’incendio si è verificato in Palazzo Vecchio a Firenze: le fiamme sarebbero scaturite da un'apparecchiatura elettrica in una stanza in uso ad un gruppo consiliare. Del fumo grigio biancastro è fuoriuscito dalla finestra della stanza, che si affaccia sul lato di via dei Gondi. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. Nell'area adiacente piazza della Signoria si avverte odore di bruciato. Il principio di incendio sarebbe già rientrato, secondo quanto appreso, senza problemi per le persone