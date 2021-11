Firenze, 1 novembre 2021 - Chi per una toccata e fuga, chi invece per tutto il ponte di Ognissanti: Firenze è un richiamo irrinunciabile. E infatti sono migliaia le persone che qui hanno deciso di passare questi giorni di festa.

Tra musei e caffé, in alcune vie del centro era persino difficile camminare. Si, è vero, a Firenze spesso è così, ma, nell'era Covid, meglio non dare nulla per scontato.

E così il 'quadrilatero' delle meraviglie, quello tra piazza Santa Croce, piazza della Signoria, Duomo e Galleria dell'Accademia, è stato letteralmente preso d'assalto. Palazzo Pitti, il Bargello, la poesia dell'Oltrarno con Santo Spirito e il Cestello e ancora Santa Maria Novella, Ponte Vecchio non sono stati da meno.

Turisti italiani, ma un buon numero anche di stranieri non si sono lasciati sfuggire neanche gli eventi in programma per queste festività, come la Florence Biennale alla Fortezza, rimasta aperta fino a ieri. "Firenze è sempre bellissima", gli occhi luminosi all'uscita degli Uffizi regalano un po' di ottimismo per il futuro dopo questi lunghi anni massacrati dalla pandemia.

Grande voglia di scoprire, ma anche tornare a visitare luoghi del cuore e sorprendersi come se non si fossero mai visti. Foto, a migliaia. E chi se ne importa della pioggia, "è il nostro primo viaggio dal 2019, saremmo venuti anche con la neve", commentano due ragazzi spagnoli in coda all'Antico vinaio, la bottega di schiacciata più famosa del mondo che, proprio oggi, ha registrato un record personale di presenze, come annuncia su Instagram il gestore, Tommaso Mazzanti.

Stupore e sorrisi, ma anche qualche lamentela: "Troppe code, con i biglietti on line ci si aspetterebbero meno attese", fanno notare due visitatori veneti che propongono: "Forse sarebbe utile segnalare i tempi di attesa fuori da musei e monumenti. E che dispiacere trovare il Duomo chiuso...". Speriamo allora che questa visita mancata possa essere l'occasione per tornare.

Elena Marmugi