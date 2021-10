Firenze, 23 ottobre 2021 - "All'Antico Vinaio" alla conquista di New York. Da ieri l'inconfondibile insegna rossa del locale protagonista in via dei Neri, si fa notare anche a Times Square. E una bella fila fuori dal negozio lo conferma. Così comincia una nuova grande avventura per Tommaso Mazzanti, l'inventore della schiacciata più famosa del mondo, premiata come la migliore già nel 2017.

Dal 13 giugno al 13 luglio del 2019 la Grande Mela aveva già ospitato questo delizioso angolo di Firenze. Fiero e molto emozionato, lo spiega nelle storie su Instagram anche Mazzanti poco dopo l'inaugurazione nella Grande Mela: "Non avevamo nulla di aperto ancora a New York ma, proprio qui, all'interno del locale di Joe Bastianich durante l'apertura di un 'pop up' per un mese nel 2019, è nato il progetto portiamo l'Antico vinaio a New York".

E così è stato. Quel giorno è arrivato e non si è certo fatta attendere la valanga di messaggi degli amici 'virtuali' per augurare il meglio al giovane fiorentino doc, come lo stesso Mazzanti ama definirsi: "Mi sento onoratissimo, da ieri abbiamo aperto il nostro locale a New York, il nono in tutto il mondo - dice ancora via social Mazzanti - Voglio ringraziarvi uno a uno perché ho ricevuto dei messaggi stupendi. Grazie di cuore".

"C'è la coda anche a New York! Mamma mia mi sembra un sogno", commenta infine il giovane imprenditore nel post su Instagram che mostra le persone in attesa fuori dalla nuova attività nel centro del mondo.