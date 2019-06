Firenze, 4 giugno 2019 - Da Firenze alla conquista di New York, insieme all’amico Joe Bastianich, il giudice della celebre trasmissione di Sky Masterchef. Tommaso Mazzanti, il papà del panino più famoso del mondo, si prepara a sbarcare oltre oceano per aprire un secondo All’Antico Vinaio.

"Per la prima volta in esclusiva mondiale - annuncia sui social Mazzanti -, l’Antico Vinaio esce dai confini di Via De Neri e vola a Manhattan. Sono stra felice e onorato ma soprattutto emozionatissimo di iniziare questa stupenda avventura di un mese a New York insieme ad un grande amico Joe Bastianich.

Così All’Antico Vinaio, il locale di via de’ Neri, a due passi da piazza della Signoria, amato da fiorentini e visitatori provenienti da ogni continente, forte di oltre 40mila recensioni lasciate sul web tramite Google, Facebook e Yelp, si prepara a una nuova sfida: portare la schiacciata premiata nel 2017 come la migliore nel mondo, fuori dall'Italia.

Dal 13 giugno al 13 luglio New York ospiterà un angolo di Firenze. "Esporteremo la tradizione fiorentina a New York - prosegue Mazzanti - e ricreeremo l'atmosfera che si respira nel nostro locale di via de' Neri, attraverso le foto della nostra città, le maglie della Fiorentina, quadri che rievocano Firenze".

Dentro il locale di via de’ Neri, su una lavagna, ci sono le tappe del successo: nel 2012 miglior locale su Tripadvisor in Toscana, nel 2013 miglior street food toscano e quinto in Italia, nel 2014 il locale più recensito al mondo. L’Antico Vinaio è anche uno dei nove italiani ambasciatori di Facebook per le aziende. E pensare che era il 1989 quando Daniele Mazzanti e Fedra Gani Galli aprirono il primo punto vendita a due passi da Palazzo Vecchio. Una case history di successo di una famiglia che ha saputo guardare in avanti restando legata alla tradizione fiorentina. "Siamo quelli che eravamo 30 anni fa – conclude Tommaso Mazzanti – e il nostro panino più venduto resta sempre la Favolosa".