Firenze, oltre 30 stage per gli aspiranti manager

Firenze, 10 gennaio 2025. Mondo dell’università e mondo del lavoro si incontrano per formare al meglio i futuri manager, amministratori e professionisti di grandi realtà pubbliche e private. Nei giorni scorsi gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Accounting, Auditing e Controllo della Scuola di Economia e Management dell’Ateneo fiorentino hanno avuto modo di conoscere e confrontarsi con i rappresentanti di 13 partner tra imprese, banche e studi professionali: ABC Capital Partners, Addenda Auditing & Consulting, Banca Cambiano, Centro Studi Enti Locali, Ernst&Young, KPMG, La Marzocco, LCI Italy, Marchesi Frescobaldi, Sistini Grossi e Partners, Studio Gagliano e Associati, Studio Vignoli e Uniaudit. In una giornata le studentesse e gli studenti hanno fatto colloqui con i referenti dei partner del corso di laurea, che mettono a disposizione oltre 30 stage. Gli studenti che hanno partecipato all’iniziativa sono 34 e hanno svolto mediamente 4 colloqui a testa. “Il confronto con le imprese e le professioni è una caratteristica fondante del nostro corso di laurea e i tirocini rappresentano il culmine di questo percorso. Siamo convinti che un rapporto costante con il mondo del lavoro, improntato al reciproco rispetto dei ruoli, possa essere fertile per gli studenti, noi professori e professionisti”, spiega Francesco Mazzi, presidente del corso di laurea in Accounting, Auditing e Controllo. Le statistiche relative all’occupabilità degli studenti del corso certificano la bontà di questa impostazione: il 96% dei laureati in Accounting, Auditing e Controllo, a tre anni dalla laurea, trovano occupazione. E molti vengono assunti dall’impresa in cui hanno svolto il tirocinio. Il corso di laurea forma manager di imprese locali o nazionali o di imprese che operano in contesti contabili internazionali, manager di enti no-profit e imprese del terzo settore, consulenti e manager nella pubblica amministrazione, analisti finanziari, revisori legali dei conti, dottori commercialisti, consulenti aziendali che possono essere impiegati in organizzazioni private, non profit, e pubbliche di ogni parte del mondo. Tra le materie studiate, Analisi di Bilancio, Controllo di Gestione, Valutazione d’Azienda, Revisione Legale dei Conti, Diritto della Crisi e dell’Insolvenza, Diritto Tributario, Diritto Civile e Legislazione Fiscale per l’Impresa, Gestione delle risorse umane. Per l’anno accademico 2024-2025 sono previsti tre percorsi: Curriculum nazionale, in italiano; Curriculum international, completamente in inglese; Curriculum Law and Accounting, in italiano e con un maggior numero di esami giuridici in collaborazione con la Scuola di Giurisprudenza per un progetto “5+1”, per cui i laureati in Giurisprudenza possono beneficiare del riconoscimento degli esami relativi al primo anno di studi.