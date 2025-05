Firenze, Olimpiadi dei dilemmi etici: vince l'Istituto Einaudi di Pistoia

Firenze, 28 maggio 2025 - Si è conclusa questa mattina, tra gli applausi entusiasti degli studenti, accompagnati dai loro professori, la prima edizione nazionale delle “Olimpiadi dei dilemmi etici”, promossa da Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) nella sede fiorentina dell’ente. Nel Salone Lombardo Radice di Indire trasformato per l’occasione in un’arena filosofica, le studentesse della classe 4 AC dell’Istituto Professionale “Luigi Einaudi” di Pistoia si sono aggiudicate il primo posto: Valentina Pilia, Sveva Borgo, Iana Bolduratu e Khaolija Amaadour. Al secondo posto si è classificata la squadra della 4 B dell’Istituto Morante – Ginori Conti di Firenze, composta da Ylenia Faraone, Lola Tarchiani, Giada Romano e Carlotta Borgogni. Sono stati inoltre attribuiti premi speciali fuori concorso a tre gruppi distintisi per originalità e forza argomentativa: le squadre Divergents e Patos (entrambe dell’Istituto Einaudi – corso serale), e la classe 4 G del Liceo “Volta”. Le Olimpiadi hanno coinvolto numerose scuole italiane di diverso ordine e grado, con una forte partecipazione toscana: tra gli istituti presenti, il “Zaccagna” di Carrara, il “Volta” di Siena, l’“Einaudi” di Pistoia (corsi diurno e serale) e l’“Elsa Morante” di Firenze..l’iniziativa, rivolta in particolare agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado, ha l’obiettivo di stimolare il pensiero critico attraverso il confronto tra dilemmi etici attuali.

Ogni squadra si è confrontata su due scenari contrapposti, scegliendo una posizione da sostenere in modo consapevole, argomentato e aperto al dialogo.

Le “Olimpiadi dei dilemmi etici” nascono all’interno del progetto Paths, promosso da Indire in oltre 1.900 scuole italiane, con l’intento di sviluppare tra gli studenti l’attenzione al linguaggio, la capacità di porsi domande, la valorizzazione del pensiero divergente e l’ascolto attivo. Un’occasione preziosa per riscoprire la filosofia come strumento vivo, attuale e formativo, capace di guidare le nuove generazioni verso una cittadinanza più consapevole e responsabile. Il link alle Olimpiadi