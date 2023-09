Firenze: Nuovo Giardino in Via dell'Olivuzzo - Delibera Comune

Un nuovo giardino in via dell’Olivuzzo, in zona Soffiano, a Firenze. Il via libera è arrivato dal Consiglio comunale e dalla delibera presentata dall’assessora al patrimonio non abitativo di Palazzo Vecchio, Maria Federica Giuliani: l’atto approvato è relativo ad un accordo di permuta tra il Comune e la società di fitofarmeceutica Laboratorio M.R., con il quale quest’ultima cederà all’amministrazione il terreno di via dell’Olivuzzo. Nascerà dunque il giardino e il Comune potrà avere anche un conguaglio di circa 10.200 e tutte le spese saranno coperte dalla società: l’area in oggetto è grande 4.276 metri quadri. "Un accordo che permetterà di accrescere le aree verdi - ha sottolineato l’assessora Giuliani - va incontro ai cittadini e salvaguarda il lavoro". Giuliani ha spiegato che "i benefici non finiscono qui. L’amministrazione avrà un conguaglio di oltre 10mila euro ed a carico della società privata saranno tutti costi relativi ai contratti, al frazionamento, alla recinzione della aree e ai corridoi carrabili. Sarà poi costituita una servitù relativamente al pozzo d’acqua che permetterà di irrigare il nuovo giardino. Infine saranno spostati i cassoni che contengono gli scarti delle lavorazioni".

Niccolò Gramigni