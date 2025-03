Firenze, Novoli senza internet da giorni. I residenti protestano: "Disservizi continui e nessuno con cui parlare"

Firenze, 18 marzo 2025 - “Disservizi continui e nessuno con cui parlare. È da venerdì scorso che internet non funziona nelle nostre case e pare che stavolta si debba stare addirittura una settimana senza connessione. Ma tutto questo è inaccettabile”. Sono arrabbiati i residenti di via San Donato-via della Villa Demidoff, a Novoli. “Negli ultimi mesi non si contano le volte in cui la rete è saltata - denunciano i cittadini -. Spesso la connessione va a singhiozzo e, in concomitanza con il maltempo, si blocca, lasciandoci per giorni e giorni senza rete. Tra noi ci sono diverse persone che stanno avendo difficoltà col lavoro. Ma la cosa che ci fa più rabbia è che non riusciamo ad avere un interlocutore. Chiamando i vari gestori, siamo obbligati ad interagire con gli assistenti virtuali, che si limitano a dirci, genericamente, che c’è un guasto in zona. Stando ai messaggi inviati dai servizi clienti, tutto sarebbe dovuto tornare alla normalità da ieri mattina. Ma così non è stato. Anzi, in base a quanto è venuto a sapere un condomino, che miracolosamente è riuscito a parlare con un addetto al call center della Tim, pare che la rete sarà ripristinata non prima di venerdì prossimo. Insomma, stavolta siamo in presenza di un guasto di una settimana. Ma è mai possibile?”.

Ormai, una buona connessione è essenziale. “Siamo veramente stufi - protestano i residenti -. Vorremmo capire cos’è successo e, soprattutto, se finalmente si sta lavorando per riparare il danno in modo che anche noi si possa contare su una rete stabile. Paghiamo le bollette e abbiamo diritto a delle risposte. Tutti noi abbiamo chiamato più e più volte i vari gestori, ma la situazione non si sblocca. Sappiamo anche quale è la cabina in questione, ma in questi giorni non abbiamo mai visto operai al lavoro. Forse stanno procedendo da remoto? Chissà. Come clienti, attendiamo di sapere qualcosa”. “I tecnici sono al lavoro e stanno facendo tutte le verifiche del caso - fanno sapere i proprietari della rete, FiberCop -. Al momento però non si sa quando il guasto potrà essere risolto”