’Firenze nel mio cuore’. Arriva la baby guida

Per i più piccoli,gli alunni delle quarte e quinte delle scuole elementari fiorentine, circa 6.500, arriva una guida turistica di Firenze. Con l’obiettivo di spiegare subito che si è in una città meravigliosa, piena di arte, storia e cultura. È bene saperlo fin da subito. l volume, dal titolo ‘Firenze nel mio cuore’, sarà regalato ai bambini dal gruppo Opera Laboratori, attivo nella valorizzazione dei beni culturali. Con la guida i bambini potranno andare alla scoperta di Firenze in compagnia di tre personaggi: Pina, Anna Maria e Lorenzo. E potranno visitare, in particolare, 13 luoghi: dalla Santissima Annunziata alla Galleria dell’Accademia, da Santa Croce agli Uffizi, da Ponte Vecchio a Piazzale Michelangelo. A dare il ‘benvenuto’ ai bambini c’è anche un messaggio di Leonardo Pieraccioni.

"I luoghi del cuore a Firenze non esistono, perché Firenze è tutta un cuore - scrive l’attore e regista fiorentino -. Se avrete la fortuna d’innamorarvi di dove siete nati vi accorgerete che sarà un amore senza fine e che tutti i posti della vostra amata saranno per sempre i vostri posti del cuore". Sara Funaro, assessore all’educazione del Comune di Firenze ha spiegato che "questo volume è una guida turistica illustrata, che fa scoprire ai bambini, attraverso tre simpatici personaggi, 13 luoghi simbolo della città", mentre Beppe Costa, presidente di Opera Laboratori ha sottolineato come "avvicinare i bambini e far vivere loro l’arte in ogni sua forma abbia un impatto molto positivo sul loro sviluppo cognitivo ed emozionale e che sia un modo di incoraggiarne la creatività, affinarne la capacità di esprimersi e comunicare".

Niccolò Gramigni