Firenze metal al Viper. Dall’occultismo al trash. Le cento facce del rock

Sull’onda del successo delle passate edizioni, che hanno visto all’opera tanti scatenati gruppi, torna alla ribalta il Firenze Metal, un appuntamento fisso per tutti metallari del centro Italia e oltre, che si rinnova oggi proponendo a Firenze le esibizioni di due gruppi in più rispetto ai festival precedenti, per un totale di ben otto metal band. L’appuntamento, che vanta un titolo emblematico come La Selva Oscura, presenta sul palco del Viper Theatre i concerti di gruppi che propongono un hard rock al fulmicotone.

I cancelli di questo show, che si presenta come un vero e proprio viaggio tra i generi più celebri del metal, apriranno alle 19 e l’inizio dei live show è previsto per le 19,30. Ma, torniamo ai live, che stavolta avranno i Mortuary Drape come band headliner della serata. La storica formazione occult black metal di Alessandria, influenzata dallo spiritismo, dal 1986 propone in giro per il mondo il suo terrificante rituale necromantico abbinato al suo devastante sound. Il concerto fiorentino sarà un’occasione imperdibile per ascoltare i brani storici della band e le novità dell’ultimo e appena uscito "Black Mirror. In apertura, si spinge al massimo con l’energia esplosiva degli Adrenaline talento e grinta (hard’n’heavy metal) allo stato puro. Sul palco anche gli astri nascenti della scena power heavy metal: Frozen Crown (nella foto). La formazione female fronted, di ritorno dai tour tra Europa e Asia, presenterà una scaletta davvero unica in prima assoluta a Firenze, nonché una rinnovata formazione a tre chitarre. Da non sottovalutare gli Slug Gore, un nuovo quartetto death grind di Ravenna. Poldo alla voce, lo youtuber e polistrumentista Danny Metal alla batteria, Alle Fuoco alla chitarra e Pietro al basso presentano dal vivo il loro EP di debutto, "Extraterrestrial Gastropod Mollusc".

Spazio anche alle nuove icone italiane del thrash metal, i Game Over con la loro ultima fatica "Hellframes" e i loro forsennati classici, una sorta di horror-movie, a velocità raddoppiata. Apriranno le danze quattro promesse della scena italiana, spazio allora alla furia elettronica e sperimentale degli Inner Code (electronicore nu metal), che presenteranno in anteprima il nuovo distopico EP "Desidera Distruggi Dimentica", alle distorsioni visionarie dei Drvn (alternative metal), giovanissime stelle della scena locale, agli Speed Kills (speed thrash metal), con una formazione rinnovata, e tutta la rabbia feroce che contraddistingue il loro sound fragoroso e senza limiti. I biglietti si possono acquistare online su TicketOne e Boxer Ticket a € 20,00 euro più diritto di prevendita e alla cassa del locale a 25 euro, cioè allo stesso prezzo delle passate edizioni.