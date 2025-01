Firenze, il mercato rionale di via Giardino di Bizzarria si sposta in viale Guidoni

Firenze, 30 gennaio 2025 - Da lunedì 3 febbraio il mercato rionale di via Giardino della Bizzarria sarà spostato a causa dei lavori di riqualificazione dell’attuale area mercatale, che la trasformeranno completamente rendendola una piazza propriamente detta.

Nuova area mercatale e riqualificazione

L’elemento di spicco sarà una tettoia sotto la quale saranno ospitati i banchi del mercato; tutta l’area mercatale avrà più verde, più sedute e spazi pubblici che permetteranno la fruibilità della piazza anche quando il mercato non c’è, per attività culturali e sociali. I lavori dureranno 13 mesi e inizieranno nelle prossime settimane, questo è il motivo per cui il mercato dovrà necessariamente spostarsi.

Trasferimento del mercato

Dal prossimo lunedì il mercato sarà in viale Guidoni, nel parcheggio di fronte all’ufficio elettorale. Rispetto alla collocazione attuale, il nuovo mercato è distante circa 300 metri ed è posto in corrispondenza dell’attraversamento pedonale di viale Guidoni, all’incrocio con via Casentino.

Come raggiungere la nuova area

Per raggiungere la nuova area mercatale, quindi, rispetto a via Giardino della Bizzarria, occorre percorrere a piedi via Casentino, via Lippi e Macia o via Valdera per arrivare in modo agevole in viale Guidoni.

“Ringraziamo i commercianti e la cittadinanza per il sacrificio e per la pazienza che dimostreranno nei prossimi mesi; sarà un cambio d’abitudine provvisorio – spiega il presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro – che porterà però ad un nuovo spazio urbano per Novoli e per tutto il Quartiere 5”.

Maurizio Costanzo