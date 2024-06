A Firenze un ricordo di Matteotti e dei fratelli Rosselli

Firenze, 6 giugno 2024 - “L'11 giugno faremo un ricordo congiunto di Giacomo Matteotti e dei fratelli Rosselli. Sulla scia di Carlo Azeglio Ciampi: anche lui organizzò nell'immediato dopoguerra una commemorazione congiunta, dunque su questo seguiamo orme che sono prestigiose”.

Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Circolo Rosselli di Firenze Valdo Spini, in occasione di un evento sul suo libro 'Carlo e Nello Rosselli. Testimoni di Giustizia e Libertà'. Con l'avvicinarsi del 9 giugno – in cui si ricorda l'87/o anniversario dell'uccisione dei fratelli Rosselli a Bagnoles de l'Orne in Francia - la rivista "Left", diretta da Simona Maggiorelli, ha infatti deciso di ripubblicare il libro di Spini, edito nel 2016 a Firenze da Clichy e da tempo esaurito.

La riedizione si svolge in collaborazione con la Fondazione Circolo Rosselli. “Left" da parte sua lo manderà in omaggio ai suoi abbonati e lo metterà a disposizione dei lettori sul suo sito. L'11 giugno è invece in programma alle ore 17 una iniziativa alla Fondazione Rosselli di Firenze (via degli Alfani 101/r) che vuole ricordare, in modo congiunto, il centenario dell'uccisione di Giacomo Matteotti (avvenuta il 10 giugno 1924) e l'87/o anniversario dell'assassinio dei fratelli Rosselli. Interverranno, oltre a Spini, anche Alberto Aghemo (Fondazione Matteotti) e Matteo Mazzoni (Istituto Storico della Resistenza). I saluti sono affidati da Vania Bagni (Anpi), Riccardo Saccenti (Fivl) e Roberto Ragazzini (Fiap). “Socialismo liberale di Rosselli e socialismo riformista di Matteotti costituiscono insieme un punto di riferimento indispensabile per l'attualità della battaglia politica in Italia”, ha spiegato Spini.