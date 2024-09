Firenze, in 600 alla manifestazione per dire ‘no’ al Comando Nato

Firenze, 21 settembre 2024 – Erano in circa 600 per le strade di Firenze per dire no all’insediamento di un comando Nato in città. I manifestanti, partiti all’incirca alle 17 da piazza Bartali, hanno attraversato pacificamente viale Giannotti con bandiere, cartelli e striscioni contro la guerra, la Nato, il Ddl 1660. Il corteo si è mosso per le strade del quartiere di Gavinana per arrivare alla sede del centro sociale Cpa in via Villamagna, termine della manifestazione.

"Firenze a quel punto sarebbe obiettivo militare", sottolinea Davide Pinelli, rappresentante del Comitato No comando Nato né a Firenze né altrove, secondo cui "il Pd parla di pace solo in senso elettoralistico" mentre "i missili potrebbero cadere ovunque, sull'ospedale, su una scuola, sul mercato rionale, su una qualsiasi casa. A questo rischio ci stanno esponendo questi criminali in questa città, e non ne vogliono parlare perché sono complici dell'insediamento del Comando, sono complici dell'alleanza con la Nato, sono complici e responsabili per la terza guerra mondiale verso la quale ci stanno conducendo".