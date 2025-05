Firenze, l’evento ‘Croce Rossa in Campo Bianco’ in piazza del Carmine

Firenze, 19 maggio 2025 -Il Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con i Bianchi di Santo Spirito, organizza “Croce Rossa in Campo Bianco”, un evento dedicato allo sport, alla salute e alla solidarietà. Un pomeriggio ricco di attività per adulti e bambini che culminerà con una grande cena di piazza per 300 persone, in uno dei luoghi più iconici dell’Oltrarno fiorentino: piazza del Carmine l’iniziativa nasce dall’incontro tra due realtà profondamente radicate nel tessuto sociale della città: da una parte la Croce Rossa Italiana, da sempre al servizio della comunità; dall’altra i Bianchi di Santo Spirito, portatori dei valori del Calcio Storico e protagonisti di numerosi progetti sociali nel quartiere.

Programma delle attività. Dalle 16:00 alle 19:00, la piazza sarà animata da dimostrazioni sportive, simulazioni di emergenza, attività educative e spazi dedicati alla prevenzione e alla sicurezza. Attività principali ore 16:00 / 17:00 / 18:00 – Dimostrazioni di pugilato e jujitsu con atleti adulti e bambini dell’Accademia dei Bianchi ore 16:30 – Manovre di disostruzione a cura degli istruttori della CRI Firenze ore 17:30 e 18:00 – Simulazioni di incidenti domestici con la Croce Rossa ore 16:00 - 23:00 – Prevenzione e salute: misurazione della pressione, truccabimbi, visita a mezzi di emergenza Mostra a cura del progetto Restoring Family Links raccolta coperte per l’Unità di Strada della Cri educazione stradale e sicurezza: progetto Giovani CRI in collaborazione con SNA – Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione Alle ore 20 cena in piazza. Una cena per 300 persone, realizzata grazie alla collaborazione di ristoratori locali, per sostenere concretamente i progetti delle due associazioni. Il ricavato della vendita dei biglietti a 25 euro sarà destinato all’acquisto di nuove divise per i volontari CRI e di attrezzature sportive per i Bianchi, dedicate ai più piccoli frequentatori dell’Accademia. Biglietti disponibili a offerta minima di 25 euro online e presso la sede dei Bianchi di Santo Spirito. "La sinergia tra realtà associative del territorio è un motore fondamentale per il benessere della nostra comunità. La giornata di attività in piazza realizzata con i Bianchi di Santo Spirito, che culminerà con la cena di autofinanziamento, rappresenta un esempio concreto di come, unendo le forze, la Croce Rossa di Firenze e altre preziose realtà locali possano amplificare il proprio impatto positivo, rispondendo in modo più efficace ai bisogni dei cittadini. Non possiamo che essere grati a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa: insieme siamo più forti!", dice Federico Rosati, presidente della CRI di Firenze.

“La cena rappresenta l’inizio di una collaborazione con la Croce Rossa, che si inserisce nella rete di associazioni con cui i Bianchi di Santo Spirito creano sinergie da anni. Questa rete è il cuore pulsante delle nostre attività sul territorio e nasce con l’obiettivo di promuovere, accanto al Calcio Storico, due valori per noi fondamentali: lo sport e il sociale. Condividere la nostra cena annuale con la Croce Rossa di Firenze è un gesto simbolico che suggella questo percorso comune e rafforza il nostro impegno nel costruire iniziative condivise, rivolte al benessere e alla crescita del nostro rione spiega ”Marino Vieri, presidente dei Bianchi di Santo Spirito”.

“SNA è la più rappresentativa associazione di categoria degli agenti di assicurazione professionisti italiani. Gli agenti iscritti allo Sna mettono al centro del proprio operato il rispetto dei diritti degli utenti assicurativi e si impegnano ad ispirare la propria attività di consulenza ai principi di onestà, trasparenza e lealtà. Siamo attenti alla funzione del nostro ruolo, in una società in cui il welfare e i servizi pubblici a favore dei cittadini arretrano per motivi di bilancio. Le assicurazioni possono garantire da rischi gravi che inciderebbero sulla qualità della vita, ma vivendo quotidianamente a fianco dei nostri clienti, intendiamo sviluppare la cultura assicurativa anche attraverso iniziative come l'evento che realizzeremo in piazza del Carmine in collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Firenze”, dice Daniela Rachini, presidente della sezione provinciale del Sindacato nazionale agenti di assicurazione.

"Una bella iniziativa che unisce la solidarietà e l’antica tradizione fiorentina del Calcio Storico - ha sottolineato l'assessora alle tradizioni popolari Letizia Perini - questo binomio speciale, che vede insieme i Bianchi di Santo Spirito con una grande realtà come Croce Rossa, rende orgogliosa la città. Un evento importante per rendere sempre più visibile l’impegno della Croce Rossa attraverso la grande passione dei fiorentini e non solo". "Sarà anche l'occasione conoscere meglio e diffondere le manovre salvavita in ambito sportivo - ha concluso l'assessora Perini - sono fondamentali: basta pensare al salvataggio del giocatore viola Edorado Bove durante Fiorentina-Inter dello scorso dicembre".

“Croce Rossa e i bianchi di Santo Spirito uniscono le forze per un bell’evento di solidarietà e promozione della salute, grazie anche alla collaborazione di tante altre realtà. – ha detto l’assessore al Welfare Nicola Paulesu – Sport è sinonimo di corretti stili di vita per cui è molto importante creare occasioni come questa, utili anche alla prevenzione e alla sensibilizzazione su questi temi. Parliamo di realtà da sempre vicine alla comunità e attente a supportare chi è più fragile. Per questo l’evento che presentiamo oggi è davvero una grande opportunità e un momento di partecipazione e di comunità molto importante”.

“I Bianchi sono, da sempre, vicini al territorio. Vicini a chi fa del bene. Da parte loro – spiega il presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi – è un rinnovare un impegno che hanno 365 giorni l’anno nel Quartiere di Santo Spirito. È bellissima questa iniziativa che viene fatta con la Croce Rossa per il Calcio Storico e per la città. Spero possa essere l’inizio di una bella collaborazione e mi auguro che in futuro possa coinvolgere tutti i colori del Calcio Storico Fiorentino" Maurizio Costanzo