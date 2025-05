Andrea Abbate trionfa al Certamen “PierGiovanni Canepale” 2025

Firenze, 19 maggio 2025 - Sabato scorso, nell’elegante cornice dell’aula magna del Liceo Classico “Niccolò Machiavelli” di Firenze, il Lions Club Firenze di Rosanna Romellano ha consegnato il prestigioso Certamen “PierGiovanni Canepale” ad Andrea Abbate, brillante allievo del Liceo Classico Pellegrino Rossi di Massa. Il riconoscimento – giunto alla 49° edizione – onora ogni anno l’eccellenza negli studi classici, rievocando la figura di PierGiovanni Canepale, socio fondatore del Lions Club nel 1953, suo primo presidente e primo governatore del Distretto 108 La. Il Certamen Classicum Florentinum è una gara nazionale di traduzione e interpretazione critica di testi in greco e latino, articolata in prove di durata otto ore e svoltasi lo scorso 13 aprile presso Palazzo Rinuccini a Firenze . I partecipanti, selezionati tra gli studenti delle ultime due classi dei licei classici con votazioni d’eccellenza in greco e latino, si sono cimentati sia con autori in prosa sia con versi poetici, dimostrando profonda competenza storica, linguistica e letteraria. Alla cerimonia, condotta con calorosa partecipazione dal Presidente del Lions Club Firenze, ha presenziato anche Filippo Canepale, figlio dell’illustre fondatore, che ha voluto salutare personalmente il vincitore e posare insieme a lui per la foto ufficiale. “È un’emozione profonda vedere le nuove generazioni avvicinarsi con tanto rigore e passione alla cultura classica,” ha dichiarato Canepale, sottolineando il valore formativo di iniziative come questa. Il premio, oltre al diploma, consiste in un contributo di 800 euro, simbolo tangibile dell’impegno del Lions Club nel sostenere il merito scolastico e la diffusione del patrimonio classico. Con uno sguardo al futuro, il Lions Club Firenze conferma la volontà di promuovere attività culturali di alto livello, convinto che la conoscenza del mondo antico costituisca una solida base per affrontare le sfide contemporanee. Il prossimo appuntamento con il Certamen “PierGiovanni Canepale” è già atteso per la primavera 2026, con l’auspicio di raccogliere nuovi talenti in grado di tenere viva la tradizione classica nel nostro Paese.