Firenze, scattano i lavori in via delle Panche per l’allaccio della rete fognaria

Firenze, 14 ottobre 2024 – A Firenze scattano alcuni lavori da oggi. In particolare in via delle Panche sono previste modifiche alla viabilità a causa di un allaccio alla rete fognaria. Da oggi, 14 ottobre, ci sarà l'istituzione di un divieto di transito tra via di Quarto e via Calo. Previsto anche un senso unico in via di Quarto tra via delle Panche verso via Grifeo. Viabilità alternativa tornare su via delle Panche: via di Quarto-via Grifeo-via delle Gore-via Caccini-largo Brambilla-viale Morgagni-via di Santo Stefano in Pane-via Reginaldo Giuliani-via Locchi-via Bocci-via Barducci-via Calo-via delle Panche.

L’intervento si concluderà il 26 ottobre. In via Tortoli sempre per un allaccio alla fognatura da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre sarà in vigore un divieto di transito tra via di Cremani e via del Podestà. In via dei Cadolingi intervento in riferimento a un nuovo allaccio all'acquedotto. Da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre sarà in vigore un divieto di transito tra via del Chiuso e via di Mantignano. Percorso alternativo: via del Chiuso-via di Ugnano-via di Mantignano-via dei Cadolingi.