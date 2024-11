Firenze, lavori notturni in lungarno Serristori

Firenze, 12 novembre 2024 – Per lo smontaggio di una gru edile fino al 14 novembre, in orario 22.30-05.30 ci saranno lavori in lungarno Serristori a Firenze. Nel dettaglio sarà interrotta la circolazione tra piazza Nicola Demidoff e via Lupo. Inoltre sarà chiusa anche la corsia del lungarno tra via Monicelli e piazza Demidoff nella direzione di quest’ultima. Percorso alternativo per i veicoli provenienti lato lungarno della Zecca Vecchia e diretti in lungarno Torrigiani: Corso Tintori-via dei Benci-Ponte alle Grazie. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti lato lungarno Torrigiani e diretti in lungarno Cellini: via Demidoff-via dei Renai-via dell'Olmo-via di San Niccolò-piazza Poggi-lungarno Cellini.