Firenze, la Croce Rossa festeggia i 20 anni sul territorio. Gli eventi

Firenze, 14 settembre 2023 – La Croce Rossa di Firenze festeggia 20 anni sul territorio come comitato locale. E lo fa il 16 e 17 settembre, dalle ore 10 alle 19, in piazza Santissima Annunziata. Alle 10 di sabato si aprirà il Cri Village, un’istallazione temporanea di tende, mezzi e gazebi pronti ad ospitare visitatori e cittadini nelle numerose attività rivolte alla popolazione. Tra gli appuntamenti, alle ore 16 di sabato, con il saluto delle istituzioni, delle autorità e di vari rappresentanti della società civile, verranno inaugurati una nuova ambulanza con capacità pediatrica destinata al territorio, allestita grazie al contributo erogato dal Fondo Carta Etica di UniCredit, un pullmino dedicato all’unità di strada per i senza dimora donato da Paolo Paoletti e la nuova ambulanza acquistata grazie al supporto dei commercianti di Santo Spirito. Alle 16.30 avrà inizio il ciclo di dimostrazioni di Mass Training Bls durante le quali - a gruppi di 15 - i partecipanti potranno imparare e sperimentare le manovre di rianimazione di base su manichino guidati dagli istruttori specializzati della Cri. “Questa celebrazione è dedicata solo all’ultimo pezzo di una storia lunga più di 150 anni - ha detto Lorenzo Andreoni, presidente del Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana -. Non tutti sanno che la Cri è presente in città già dal 1864, quindi il prossimo anno compirà il 160° compleanno. Tuttavia, per noi, questo è un momento speciale, perché la storia che ha avuto inizio nel 2003, con la nascita del comitato locale di Firenze - che ci ha resi autonomi da quello provinciale - in qualche modo ci ha legato con un filo ancora più stretto alla città, creando un tessuto indissolubile con il territorio e le sue istituzioni. Oggi, guardandoci indietro, possiamo dire di essere arrivati davvero lontano rispetto alle nostre origini. Siamo cresciuti, siamo diventati più efficaci e più operativi nel rispondere alle necessità della città, senza mai dimenticare il bagaglio di esperienza e professionalità alla base del comitato cittadino”.