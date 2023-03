Firenze, inseguimento in centro storico: auto non si ferma all’alt della polizia, poi l’incidente

La fuga dei due è culminata in via dei Tornabuoni

Firenze, 20 marzo 2023 - Non si ferma all'alt della polizia e dopo un breve tentativo di fuga, l'auto si è scontrata con un mezzo delle polizia. Non solo, i due non si sono dati per vinti e hanno cercato di darsela a gambe. Invano.

Infatti, secondo quanto ricostruito in tanti questa mattina si sono ritrovati ad assistere a un inseguimento nel centro storico di Firenze conclusosi poi in via Tornabuoni quando l'auto in fuga, una Mercedes, si è scontrata con una vettura della Uopi (Unità operative di primo intervento) della questura.

I due occupanti sono scesi e scappati a piedi: uno, secondo quanto spiegato dalla polizia, è stato poi fermato. È accaduto nella tarda mattina di oggi. Dai primi accertamenti la Mercedes non risulterebbe un'auto rubata. Il conducente della vettura non si sarebbe fermato all'alt dato da una pattuglia della squadra mobile.