"Firenze: Incontri e Presentazioni dei Candidati alle Elezioni Comunali e Europee"

Schmidt, Funaro, Del Re e le associazioni

Oggi alle 16, allo Chalet Fontana di viale Galileo, Eike Schmidt, candidato sindaco del centrodestra, Sara Funaro, candidata sindaco del centrosinistra, e Cecilia Del Re, candidata sindaco di Firenze democratica, prenderanno parte all’incontro organizzato dalle associazioni Ande e Aidda in tema di elezioni. Modererà la giornalista Lisa Ciardi.

I candidati alle Europee del Partito democratico

Nella sede del Pd di via Forlanini, alle 11, verranno presentati i candidati dem a Strasburgo: Teresa Bartoli, Beatrice Covassi, Antonio Mazzeo e Dario Nardella. Partecipano il deputato e segretario regionale del partitone Emiliano Fossi e la vice segretaria Stefania Lio.

Continuano i Saccaffè di Italia Viva

La candidata sindaco renziana Stefania Saccardi

per il suo consueto “Saccaffè“ domani mattina sarà in Oltrarno, alla Pasticceria Buonamici di via dell’Orto, per incontrare i residenti e gli elettori.

Sinistra Progetto Comune e i sorvolati

Il 9 maggio alle 21, il candidato sindaco di Spc, Dmitrij Palagi, sarà presente al Teatro delle Spiagge per lo spettacolo sui fiorentini sorvolati.