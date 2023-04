Firenze, in arrivo 15 nuove colonnine di ricarica per auto elettriche

Firenze, 1 aprile 2023 - Potenziare le infrastrutture elettriche cittadine con l’installazione di 15 nuove colonnine nelle sedi comunali, da utilizzare per la ricarica dei mezzi elettrici dell’Amministrazione destinati ai servizi ai cittadini, bus scolastici e bibliobus. E’ l’obiettivo del progetto che ha avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessora ai lavori pubblici Titta Meucci e dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti per un importo complessivo di 420mila euro finanziati con fondi Pon Metro - React Eu. “È un intervento importante presso le nostre sedi propedeutico alla sostituzione dei mezzi più inquinanti del parco mezzi del Comune con l’acquisto di nuovi veicoli ad alimentazione totalmente elettrica – sottolineano gli assessori –. Anche l’amministrazione deve infatti fare la sua parte per la riduzione dell’inquinamento dell’aria legato alle emissioni derivanti dalla mobilità che incidono per circa il 35% del totale”. Nel dettaglio, le 15 colonnine di ricarica saranno installate presso la direzione Servizi tecnici di via Giotto, la direzione Corpo polizia municipale di Porta al Prato e l’Autoparco della direzione Patrimonio in viale Fanti. Il complesso degli interventi è in accordo con le strategie europee, nazionali e locali di pianificazione energetica del quadro nazionale integrato per l’energia e il clima 2030, del piano nazionale infrastrutture per la ricerca dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Pnire) e alle direttive europee che mirano a dare impulso alla mobilità elettrica.

Niccolò Gramigni