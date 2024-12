Firenze, il parco di Villa Ruspoli diventa fruibile dai non vedenti

Firenze, 27 dicembre 2024 – Una giornata dedicata all’inclusione e alla sostenibilità quella che si è svolta oggi presso il Parco di Villa Ruspoli, in via di Montughi. Grazie al progetto “Percorsi nel Parco dei Sensi”, finanziato dalla Fondazione CR Firenze, sono state messe a dimora due targhe esemplificative delle specie arboree presenti nel parco, arricchite con informazioni in codice braille per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità visive. Le targhe, collocate accanto a due specie arboree simboliche del parco, non solo descrivono le caratteristiche storiche e botaniche delle piante ma offrono anche un’esperienza sensoriale grazie alla trascrizione in braille. Questa innovazione rappresenta un importante passo avanti nella fruizione accessibile degli spazi pubblici verdi, rispondendo alle esigenze di inclusività e partecipazione attiva delle persone con disabilità visive promuovendo così la sua riproducibilità per parchi significativamente più grandi come le Cascine. Alla cerimonia erano presenti il Direttore della Cooperativa Sociale Elfo, Marco Muratori, già Vicepresidente del Circolo Arci La Pietra, promotore del progetto, e la sua collega Ilaria Manetti, il Presidente dell’Associazione Amici della Terra Toscana Odv, Sergio Gatteschi. In rappresentanza dell’Unione Italiana Ciechi, sezione di Firenze, ha partecipato Niccolò Zeppi, sottolineando l’importanza di iniziative che promuovano l’inclusione e il rispetto delle differenze. Maurizio Costanzo