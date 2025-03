Firenze, il Comitato Quartiere 4 si riunisce per fare il punto sulla sicurezza

Firenze, 21 marzo 2025 – Dopo il corteo indetto dal Comitato Quartiere 4 che ha visto sfilare 400 persone in protesta per chiedere più sicurezza al centro commerciale Esselunga di via Canova e nei suoi pressi, la formazione civica si incontrerà al circolo Mcl di San Bartolo a Cintoia (via San Bartolo a Cintoia 32/d a Firenze) oggi venerdì 21 marzo alle 18 “per fare il punto sulla questione via Canova ma anche sugli ulteriori recenti casi preoccupanti nel quartiere: rapine, furti, spaccate di negozi”, spiega il presidente Alessandro Biggio.

La battaglia principale del comitato, a ora, rimane quella di tornare ad avere un luogo sicuro dove fare la spesa e ritrovarsi per il grande bacino di utenza intorno via Canova, i rioni popolari di Cintoia, Argingrosso e Cavallaccio, per i quali il centro commerciale è la principale piazza di ritrovo. Piazza che però è stata scelta anche come luogo di aggregazione di delinquenti e soggetti alterati che spadroneggiano sotto i portici e nei negozi, causando diversi problemi alla clientela e ai lavoratori. Dopo la manifestazione che ha acceso ancora di più i riflettori sulla situazione, però si sono moltiplicate le operazioni delle forze dell’ordine e procedono i tavoli di confronto tra azienda e istituzioni per trovare una soluzione definitiva.

Ma sono anche altri i punti in agenda del comitato: “Dobbiamo valutare i primi effetti della manifestazione e decidere i prossimi interventi sul quartiere, visto che di problemi ce ne sono diversi – continua Biggio – Recepiremo le istanze dai vari rioni e stabiliremo il programma”. A fine riunione, seguirà apericena.