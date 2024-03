Firenze futura: tram e verde per la transizione ecologica

Il Comune di Firenze ha deciso di ampliare la rete della tramvia, aggiungendo alle linee T1 Leonardo e T2 Vespucci una nuova linea, la T4, che collegherà la stazione Leopolda con Campi Bisenzio, attraversando il nostro quartiere de Le Piagge. Il percorso sarà lungo 12 chilometri con la previsione di 24 fermate e una stima di circa 12 milioni di passeggeri ogni anno. Il traffico delle auto diminuirà e per la nostra zona è una buona notizia in quanto via Pistoiese è molto pericolosa poiché molto transitata e gli incidenti sono frequenti. Insieme alla rete del tram saranno realizzate molte opere infrastrutturali, piste ciclabili, strade, parcheggi scambiatore e grandi investimenti nel verde; è infatti prevista la realizzazione di due parchi e la piantumazione di circa 2mila alberi. Le aree verdi sono molto apprezzate dalle persone, infatti quando hanno un po’ di tempo libero, spesso vanno nei parchi per passeggiare, fare sport o giocare. Per noi ragazzi sono luoghi di ritrovo dove possiamo stare con gli amici. Spesso però gli spazi verdi non vengono utilizzati con rispetto; a volte troviamo cartacce, bottiglie e rifiuti di ogni tipo. Da luoghi di bellezza si trasformano in posti poco accoglienti o degradati. Dovremo approfittare di questa occasione per avere più cura dell’ambiente.