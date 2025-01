Firenze, furti sulle auto: diversi vetri spaccati al Poggio Imperiale

Firenze, 6 ottobre 2021 - Furti su auto in sosta ieri sera a Firenze, in via Dante da Castiglione nella zona del Poggio Imperiale. Quattro le vetture i cui abitacoli sono stati rovistati dai ladri, entrati infrangendo i finestrini. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avvisato i proprietari dei mezzi e fatto partire gli accertamenti per individuare i responsabili. Le vie dove hanno colpito i ladri vengono usate molto dai pendolari come aree di scambio mezzo privato-autobus per raggiungere il centro storico.