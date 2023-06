Firenze è più bella dall’alto Ranaldi apre alla ruota ma il nodo è la posizione

"La ruota panoramica nel complesso non è un tema che per la soprintendenza è da negare in assoluto, ma conta la posizione. Piazzale Michelangelo è un luogo che sicuramente non va bene". La notizia è che la soprintendente di Firenze Antonella Ranaldi apre all’idea di avere una ruota panoramica permanente in città e quindi non solo nel periodo natalizio. E nel mondo politico le reazioni, a cominciare dal sindaco Dario Nardella, sono tutte positive. La ruota panoramica installata all’interno dei giardini della Fortezza da Basso durante le festività natalizie è piaciuta molto e non solo ai turisti: ha permesso di vedere una Firenze con altri occhi ed è servita anche per contenere fenomeni di criminalità nell’area. Ecco dunque che il Pd a Palazzo Vecchio lo scorso 19 giugno ha proposto in Consiglio comunale una mozione (con primo firmatario Fabio Giorgetti) per l’installazione della ruota in via definitiva. L’atto è stato approvato, l’unico voto contrario è stato di Sinistra Progetto Comune. E il sindaco Dario Nardella è al lavoro proprio per individuare un’area possibile. La certezza è che non si potrà replicare l’esperienza dei giardini della Fortezza da Basso perché, come dichiarato da Nardella, "lì ci sono i lavori per il sottoattraversamento dell’Alta velocità ferroviaria". Dove allora? "Deve essere in un luogo che sia facilmente raggiungibile, ben visibile – ha aggiunto Nardella -. E in un’area che sia anche sostenibile dal punto di vista dell’impatto architettonico e artistico". Una delle idee, ma servirà un confronto Comune-soprintendenza, potrebbe essere quella del parco delle Cascine. Un’altra opzione potrebbe essere il Parco dell’Argingrosso. e un’altra ancora Firenze Sud, dalle parti del Tuscany Hall.

La ruota comunque piace, tanto che quasi tutte le opposizioni hanno detto di essere d’accordo. E si grida al miracolo visto che Pd e Iv sono della stessa opinione tanto che Mimma Dardano (Iv) ha dichiarato che "è ora che Firenze riesca ad avere una ruota in modo permanente". Alessandro Draghi (Fdi) ha proposto l’installazione "nel parco di San Donato a Novoli", Federico Bussolin (Lega) ha detto che "se i fiorentini sono favorevoli non vedo controindicazioni, ma non si usi il piazzale Michelangelo".

Niccolò Gramigni