Firenze e i suoi Capolavori, al via le conferenze

Arte, storia e architettura si uniscono sotto i Loggiati del Pellegrino: nel cuore di Impruneta, storicamente edificati per l’accoglienza dei fedeli che si recavano in pellegrinaggio al santuario di Santa Maria all’Impruneta, da due anni sono tornati alla loro missione primaria, quella dell’accoglienza. Qui, a due passi dall’antica chiesa e affacciati sulla centrale piazza Buondelmonti, vengono organizzati eventi, incontri, mostre. Da domani fino al 21 maggio sarà ospitato anche un ciclo di appuntamenti con esperti e accademici per approfondire temi artistici e storici. Le conferenze sono a cura di Roberto Boddi in collaborazione con la biblioteca e la Pro Loco. Si parte domani alle 21 con la presentazione del libro ’Pietro Leopoldo, il Granduca delle riforme’: intervengono Eugenio Giani e Marco Betti. Il 27 marzo si parlerà del Museo del Bargello con un’introduzione alla scultura del ‘400 con Maria Grazia Trenti Antonelli; tornerà il 2 aprile per parlare dell’arte scultorea del XVI secolo. Poi Antonio Natali leggerà la Pietà Bandini (9 aprile), Fabio Burrisi racconterà il restauro della Porta del Paradiso (23 aprile), Giovanni Roncaglia parlerà del cotto imprunetino (7 maggio) e Maria Sframeli del tesoro dei Granduchi (14 maggio). Ultimo incontro il 21 maggio con Marco Betti e l’Elettrice Palatina.

Manuela Plastina