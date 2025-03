Con Be Kind 900 studenti per dire no al bullismo e al cyberbullismo

Firenze, 26 marzo 2025 - La prevenzione di fenomeni come bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile sarà al centro della terza edizione dell’evento nazionale 'BE KIND. It’s OK to not be OK' organizzato dall'associazione Contrajus che si terrà giovedì 27 marzo, dalle 9 alle 17, nell’auditorium Zubin Metha del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Contrajus ha sede legale a Firenze. Tra le sue fila operano da anni professionisti di varie discipline (avvocati, psicologi, educatori) che, pur provenendo da percorsi di vita, esperienze e sensibilità differenti, hanno inteso misurarsi su questioni sociali e giuridiche che riguardano i soggetti fragili. La manifestazione, alla quale parteciperanno oltre 900 studenti provenienti da tutta Italia, è patrocinata dalla Regione Toscana, dal Comune e dalla Città Metropolitana di Firenze, dall’Ordine regionale degli psicologi, dall’Ordine regionale degli assistenti sociali, dall’associazione nazionale pedagogisti, dall’associazione Rotary Pegaso Alumni D-2071, dall’associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia, dall’associazione forense avvocatura e famiglia.

Be Kind 2025 sarà presentato dalle giornaliste Micaela Nasca e da Gaia Papi e da Gianmarco Torrigiani, avvocato del foro di Firenze. Sul palco si alterneranno ospiti provenienti dai mondi più disparati: sportivi, influencers, rappers, doppiatori, ballerini. Nel pomeriggio prevista la premiazione del contest rivolto alle scuole: “It’s OK to not be OK”. Nei mesi scorsi, alunni e studenti sono stati invitati a relizzare un video sull’accettazione di sé e la gentilezza verso sé stessi: nel corso della manifestazione si scoprirà il video vincitore tra i cinque giunti in finale, scelti da una commissione nazionale di esperti.

"Nell’ottica di una cooperazione fattiva e propositiva tra le componenti istituzionali e sociali preposte alla tutela dei minori - sottolinea il presidente di Contrajus Paolo Russo - all’educazione e alla diffusione di una cultura della legalità, Contrajus APS ha deciso di realizzare l’evento che, mettendo a confronto rappresentanti delle istituzioni e degli enti, professionisti esperti, ragazzi e ragazze e tutto il mondo della scuola, intende affrontare le tematiche legate a tali drammatici fenomeni e al disagio giovanile in genere”.

“Be kind è un progetto innovativo ed efficace, che trova spazio, piena condivisione e collaborazione nelle nostre scuole grazie al programma di attività educative delle Chiavi della Città – dice l’assessora all’Educazione Benedetta Albanese – i temi trattati escono dai classici programmi didattici ma hanno profondamente a che fare con la vita delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, e con i valori di rispetto degli altri e di se stessi fondamentali nella loro crescita. Quello che Be Kind trasmette nelle scuole è che per il contrasto al bullismo, al cyberbullismo e al disagio giovanile ogni studente deve fare la propria parte. Grazie agli organizzatori e alle nostre scuole per questa iniziativa che ogni anno cresce e acquista importanza”.

"Be Kind va ad amplificare le nostre inizitive su questo tema - prosegue il consigliere metropolitano Nicola Armentano - da anni città metro riesce a vincere il bando Unar contro le discriminazioni. Tra le nuove generazioni cyberbullismo e bullismo sono le forme più prossime a questo momento storico di intolleranza. E' quindi importante avvicinare i nostri giovani ad una visione diversa, a vedere l'altro come una persona da scoprire, da conoscere. La diversità deve stimolare la conoscenza, non la diffidenza. Questo è l'atteggiamento da far radicare sempre di più".