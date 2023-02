Firenze Cosplay Festival, in arrivo la prima edizione

Cosplay

Firenze, 6 febbraio 2023 - Per Firenze il 2023 sarà un anno magico a tutti gli effetti. Un nuovo, grande evento si appresta ad essere protagonista del cartellone delle manifestazioni del parco delle Cascine. Dalla collaborazione tra gli organizzatori di Ultravox e la Festa dell'Unicorno di Vinci è nato infatti il Firenze Cosplay Festival.



L’appuntamento, per la gioia di appassionati di tutte le età, è dal 2 al 4 giugno prossimi. Che tu sia Naruto o Sailor Moon, che tu sia un Elfo o Alice nel Paese delle Meraviglie: arriverà presto il momento di indossare il tuo costume, agghindare i tuoi capelli, sistemare il trucco e partire. Nata in Giappone più di 40 anni fa ma ormai di casa anche in Italia, l'arte del cosplay (da "costum" costume e "play" recitare ma anche giocare), che spinge le persone a interpretare un personaggio sia nel vestiario che negli atteggiamenti fino quasi a trasformarsi in esso, provoca un vero e proprio turismo di settore con un giro d'affari di milioni di euro. L’evento, che si svolgerà nel cuore verde di Firenze, permetterà ad appassionati del mondo comix e della cultura nerd di invadere l'anfiteatro e le aree circostanti con eventi pensati apposta per loro, in cui la musica e il fantasy saranno ovviamente protagonisti principali, ma ci sarà anche modo di ammirare le più famose macchine del mondo del cinema in uno spazio dedicato. I cosplayer saranno i veri protagonisti dell'evento con set fotografici e varie aree tematiche con allestimenti a tema. Di grande impatto l'area dedicata agli espositori del mondo comix e dell'artigianato con tantissimi stand. L'evento sarà ad accesso libero con il programma degli spettacoli che inizierà dalle ore 10 del mattino e proseguirà fino alla mezzanotte della tre giorni.



Nello specifico, saranno quattro le aree tematiche, dedicate rispettivamente a Star Wars, Lord of the rings, Game of Thrones, Harry Potter e uno spazio dedicato alle auto dei più famosi film. Il programma prevede gare cosplay, spettacoli e set fotografici e molto altro. Arriveranno a Firenze oltre 150 espositori per la prima edizione del Firenze Cosplay Festival. Da venerdì 2 a domenica 4 giugno l’Anfiteatro delle Cascine e le aree circostanti, nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze, si trasformeranno per tre giorni in una location fantastica dove non mancherà l’appuntamento col gusto. Per la gioia di grandi e piccini, famiglie e appassionati, all'interno della manifestazione ci saranno diverse aree food per tutti i gusti. Il parco delle Cascine scalda i motori aspettando l’estate, preparandosi ad accogliere migliaia di cosplayer, appassionati del mondo comix e della cultura nerd provenienti da tutta Italia. Non resta che aspettare giugno per immergersi nelle magiche atmosfere del Firenze Cosplay Festival.



Maurizio Costanzo