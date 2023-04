Firenze, caccia (riuscita) al topo d’auto

Firenze, 14 aprile 2023 – Inferno di cristallo in città con particolare recrudescenza negli ultimi giorni, ma l’«andazzo» esiste da tempo. Spaccano i vetri delle macchine parcheggiate per entrare negli abitacoli e magari rubare pochi spiccioli. Che siano o meno lasciati in bella vista sui sedili borse o zaini. La conta degli episodi ha già raggiunto numweri monstre. Lo stesso – centinaia di migliaia di euro – quella dei danni subiti ai proprietari dei veicoli, costretti a pagare fiori di quattrini per ripristinare le vetture. Il fenomeno ha destato particolare allarme sociale. E il Questore Maurizio Auriemma assicura che – anche questa – è diventata una delle priorità per le forze di polizia fiorentine. Predisposta una serie di controlli nelle zone più colpite dai ladri-vandali; nei quadranti operativi in cui è suddivisa la città volanti e altre pattuglie interforze, agenti in borghese, impegnati nel contrasto a questi reati predatori e – en passant – allo spaccio e al degrado urbano.

I risultati si possono ottenere. Mercoledì pomeriggio poliziotti hanno arrestato nei pressi delle Cascine un 44enne calabrese per furto pluriaggravato su auto. Ha un passato neanche remoto di reati contro il patrimonio.

E’ stato bloccato dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Rifredi in piazzale Vittorio Veneto: aveva portato via un borsone da una stationwagon dopo aver frantumato un finestrino posteriore del mezzo con un martelletto frangivento, recuperato con la refurtiva, riconsegnata al proprietario.

Piazzale Vittorio veneto è zona calda. Teatro di più reati. Rischia di diventare ’terra di nessuno’. Se non lo è già. Ed è straordinariamente vicina a via Montebello e ad altre vie palallele a via Borgognissanti, bersagliate di furti su auto.

g.sp.