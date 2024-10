Firenze Books è al gran finale . Libri non stop dalle 10 alle 18

FIRENZE

Pienone, ieri, per il secondo giorno di Firenze Books all’ippodromo del Visarno con visitatori di tutte le età agli stand e agli incontri con gli autori. Tutto esaurito per Telmo Pievani con “Tutti i mondi possibili”; molto apprezzata, anche, la presentazione di Angelo Mozzillo e Davide Panizza “Bello il bosco ma... non ci vivrei”. Molto vario e ricco il cartellone di oggi, ultimo giorno, con oltre 15 presentazioni dalle 10 alle 18.

Questo il programma evento per evento: ore 10 sul Palco, per Firenze Books Junior, Ginevra Van Deflor con ’LUProcesso’ (Astragalo); alle 11 nella Club House, Chiara Borgia con ’Capricci si fanno in due. Capire e affrontare i momenti difficili con i bambini’ (Uppa); alla stessa ora, sul Palco, Riccardo Nencini presenta ’Muoio per te’ (Mondadori) con Lorenzo Becattini e Raffaele Palumbo; nel Salotto, Davide Panizza e ’La ballata di Benty Breight’ (Lavieri) per Firenze Books Junior; a mezzogiorno sul Palco Aura Cenni e Lorenzo Donati raccontano ’Ogni storia d’amore è una fine’ (Mondadori) con Elisa Martini, Michele Rossi, Daniela Morozzi e Lorenzo Degli Innocenti; nel Salotto, Federica Frezza e Martina Peloponesi presentano ’Spinascura’ (Mondadori) con Raffaele Palumbo. Alle 14, nella Club House, Silvana Quadrino spiega ’A cosa serve un papà. Essere padri superando modelli e ruoli del passato (Uppa); nel Salotto Dario Becattini e ’Titanic. Storia di un sogno’ (Mauro Pagliai Editore) con Chiara Manzi; alle 15, sul Palco, Franco Faggiani presenta ’Basta un filo di vento’ (Fazi) con Francesca Tofanari; nel Salotto, Luna Colombini racconta ’È giusto così’ (Macadamia) per Firenze Books Junior; alle 16, sul Palco, ancora Firenze Books Junior, con Giorgio Salati e Christian Cornia che presentano ’Brina Vol.3 – Alba all’orizzonte’ (Tunuè); il Salotto ospita, invece, Scilla Bonfiglioli e ’La sposa del vento’ (Fazi) con Alessandro Sapuppo; mentre nella Club House Gherardo Rapisardi e il suo ’Alla conquista del sonno. La guida completa sul sonno tra 0 e 6 anni’ (Uppa); alle 17, sul Palco Giulio Betti con Emiliano Ricci illustra ’Ha sempre fatto caldo! E altre comode bugie sul cambiamento…’ (Aboca); nel Salotto, Nicoletta Verna presenta ’I giorni di vetro’ (Einaudi) e Silena Santoni ’La mia creatura’ (Giunti) con Serena Vavolo. Chiusura alle 18, con Virginia Benzi e Lorenzo Baglioni che presentano ’La scienza delle meraviglie. Come la fisica può spiegarci la realtà’ (Rizzoli); nel Salotto, ci saranno Lea Landucci ed Annalisa Castagnoli con ’Love Island’ (Always Publishing).