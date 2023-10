Firenze Books 2023, leggere è pop. Il Visarno si trasforma il libreria. Tre giorni con il meglio dell’editoria

Da scrittori prestigiosi come Saverio Tommasi e Carla Maria Russo alla direttrice del Qn (La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino) Agnese Pini, dagli autori emergenti agli spazi dedicati ai più piccoli con Farollo, Emanuele Apostolidis, Stella Nosella e la partnership con Rai Radio Kids. Questo e molto altro è "Firenze Books", il progetto di Confartigianato Imprese Firenze la cui terza edizione è in programma da venerdì all’8 ottobre. Con uno scopo, quello delle prime due edizioni: valorizzare lettura e librerie indipendenti. La location è l’Ippodromo del Visarno che diventerà una grande libreria, allestita dalle 4 indipendenti Alfani, Farollo e Falpalà, Florida e Leggermente. La novità è l’aumento delle case editrici presenti, ben 20. L’auspicio è quello di superare le 12mila persone partecipanti dell’anno scorso. L’inaugurazione è il 6 ottobre alle ore 15: un’ora più tardi sarà protagonista Saverio Tommasi e il suo libro "Troppo neri", in un dialogo con Raffaele Palumbo e Sara Funaro. Alle 17 da segnalare le letture di Farollo dal titolo "Storie e risate-letture per tutta la famiglia", mentre alle 18 spazio a Carla Maria Russo con il libro "La figlia più amata. Storia delle sorelle Medici". Chiude la prima giornata Beatrice Salvioni con "La Malnata".

La seconda giornata della kermesse si apre alle 10 con "Paleostories – Ossa misteriose" di Emanuele Apostolidis, presentazione del fumetto e laboratorio per bambini dai 7 anni. Da segnalare nel pomeriggio del 7 ottobre il dibattito sul libro di Paolo Ciampi "La zingara di Montepulciano-Viaggio nella Toscana delle leggende" (ore 15) e quello su "Surfers Paradise. Un’etnografia del surf sulla Gold Coast Australiana" di Dario Nardini alla presenza dell’ex assessora Cecilia Del Re. Chiude la giornata (ore 19) Federica Fabrizio (nota come Federippi, ex concorrente di ’Pechino Express’) con la presentazione di "Femminucce" alla presenza dell’amica Giorgia Soleri (l’ex di Damiano dei Maneskin) e con le letture della fiorentina Gaia Nanni.

L’ultima giornata della rassegna si apre con Stella Nosella e il suo "Il gattolaio", presentazione-spettacolo con marionette (per bimbi dai 4 anni). A seguire le presentazioni di "A Firenze con Vasco Pratolini" di Alessandro Cafiero e "Ne uccide più la penna" di Francesca Tofanari. Nel pomeriggio della domenica (ore 17) il presidente di Confartigianato Imprese Firenze Alessandro Sorani dialogherà con Agnese Pini sul libro "Un autunno d’agosto".

"C’è una grande armonia tra autori affermati ed emergenti: questa è la grande forza di Firenze Books – dice Sorani -. Le librerie indipendenti rendono possibile tutto ciò e sono poli di irraggiamento della cultura, oltre che un riferimento indispensabile per la comunità in tutti i nostri quartieri. Come Confartigianato Firenze siamo molto orgogliosi di questa terza edizione, dopo il successo di pubblico e di autori delle due precedenti: abbiamo investito nella cultura certi che la crescita economica e imprenditoriale possa nascere proprio dalla diffusione e dalla circolazione delle idee". Per la vicesindaca Alessia Bettini "il festival è in grado non solo di stimolare l’interesse per la lettura, ma anche di far riscoprire il rapporto diretto con chi ogni giorno vive il mondo del libro e rappresenta un presidio culturale da non disperdere".