Firenze, banda del tombino colpisce in via dell'Albero

Firenze, 8 novembre 2023 – Un’altra spaccata notturna nell’area martoriata di via Palazzuolo: stavolta nel mirino dei topi di botteghe è finito il piccolo negozio di abbigliamento di via dell’Albero gestito da una commerciante straniera da anni integrata nel rione. Però stavolta i ladri hanno faticato per niente: non sono riusciti a portare a segno il colpo, perché si è scatenata una rivolta dai palazzi circostanti prima che riuscisse ad arraffare qualcosa.

Il vicinato è stato svegliato poco dopo le 2,30 da quel rumore che ormai ha imparato a riconoscere fin troppo bene: i colpi di un tombino contro una vetrata. In diversi si sono affacciati alle finestre e hanno cominciato a inveire a due delinquenti che provavano infrangere il vetro, a intimargli di andare via, esasperati da quei continui furti. Sui primi istanti la coppia, in maniera cinica e arrogante sembrava fregarsene del teatro che si era creato sopra di loro. Ma neanche un minuto dopo è fuggita, forse anche ulteriormente disincentivato al furto da una macchina di guardie giurate che, richiamata dalle urla, si stava approssimando e chiamando il pronto intervento. All’arrivo delle forze dell’ordine i ladri si era ormai dileguati, probabilmente senza riuscire ad arraffare niente; alla commerciante tuttavia è stata infranta la vetrina e danneggiato il bandone. Sull'episodio indaga la polizia.

Carlo Casini