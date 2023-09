Firenze, Arco dei Lorena: via all'intervento conclusivo del restauro

Firenze, 21 settembre 2023 - Dopo i lavori al lato su Porta San Gallo, scattano gli interventi di restauro del lato sud dell’Arco dei Lorena di piazza della Libertà, quello che affaccia sul Parterre. Il completamento del risanamento, con lo stanziamento di ulteriori risorse, ha avuto oggi il via libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta della vicesindaca Alessia Bettini e dell’assessora ai Lavori pubblici Titta Meucci con l’approvazione del progetto esecutivo per 440mila euro. Il nuovo stanziamento va ad aggiungersi ai 350mila già finanziati lo scorso anno con la monetizzazione per la riqualificazione dell’ex Telecom Masaccio. “Dopo il risanamento della parte su Porta San Gallo e dei due lati del monumento, scatta il completamento del restauro per ulteriori 440mila euro - hanno detto la vicesindaca Bettini e l’assessora Meucci -. Un intervento che sarà completato in primavera e che riporterà il monumento all’antico splendore eliminando i segni del tempo e degli agenti atmosferici. Un modo per contribuire a restituire bellezza e vivibilità alla piazza”.