Firenze, a Palazzo Coppini le meraviglie della Cupola di Brunelleschi in mostra

Modellino in mostra

Firenze, 21 febbraio 2023 – Un viaggio tra i modelli della cupola di Santa Maria del Fiore per scoprire il genio fiorentino di Filippo Brunelleschi: è l’iniziativa che si terrà da venerdì 24 febbraio a Palazzo Coppini, residenza rinascimentale nella centralissima via del Giglio 10, tra gli edifici storici fiorentini di particolare interesse, situato tra la Basilica di San Lorenzo e il convento domenicano di Santa Maria Novella.



Frutto di una ricerca trentennale del professore Roberto Corazzi, architetto ed ex docente presso la facoltà di Architettura di Firenze, la mostra espone - attraverso modelli in scala di sezioni della cupola che riproducono il lavoro del Brunelleschi e disegni originali di Corazzi - le meraviglie architettoniche della cupola. Gli elaborati raccontano da vicino l’avanzamento dei lavori, seguendo minuziosamente i sedici anni della sua costruzione, dal 1420 al 1436. Vi confluiscono alta ingegneria, architettura, matematica, studio dei materiali; una delle caratteristiche più avanguardistiche è - ad esempio - che la cupola venne costruita senza ponteggi verticali, utilizzando una tecnica innovativa definita a spina di pesce. Questa ed altre curiosità saranno al centro dell’incontro pubblico che si svolgerà venerdì 24 febbraio alle 16.30 a Palazzo Coppini alla presenza del curatore Corazzi.



Per l’occasione, Palazzo Coppini, sede della Fondazione Romualdo Del Bianco, che opera nello sviluppo del dialogo interculturale, nata negli anni '90 all’indomani della caduta del Muro di Berlino dall’intuizione di Paolo Del Bianco (nella rete internazionale della fondazione sono presenti oltre 500 istituzioni di 111 paesi) si svelerà al pubblico con due visite guidate. Sarà così possibile conoscere le collezioni di arti varie che sono qui in mostra permanente, con oggetti donati provenienti da 83 paesi nel mondo, che spaziano dai costumi tipici di vari paesi alle maschere tradizionali giapponesi del teatro Noh, in legno, dalle sculture e dagli oggetti d’arte a pezzi di alto artigianato e di uso quotidiano. I libri formano una biblioteca rara: oltre 8000 volumi scritti in 10 alfabeti. Fra le curiosità, una Divina Commedia in cinese. La collezione di valore emotivo inestimabile è una testimonianza di come la Fondazione sia riuscita a creare un dialogo interculturale profondo e continuo tra diversi popoli nel rispetto di ogni personale espressione della cultura, dell’arte, della musica e delle proprie usanze, portando nella capitale toscana, in uno dei suoi palazzi rinascimentali, un mondo intero. Gli itinerari si terranno alle ore 10.30 e la seconda alle 15, a ingresso libero su prenotazione obbligatoria al numero 055 2382762 oppure scrivendo a [email protected], e si ripeteranno ogni ultimo venerdì del mese.