FiPiLi come il Camel Trohpy. L’ultima trovata dei social sono le magliette personalizzate

Firenze, 27 settembre 2023 – L’idea è nata sull’ormai celebre gruppo Facebook ‘I Dannati della FiPiLi’, dove centinaia di pendolari che ogni giorno imboccano la superstrada si scambiano informazioni, si raccontano storie e soprattutto condividono i disagi che sono costretti ad affrontare ogni giorno lungo la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.

L’ultima trovata è un paragone tra la FiPiLi e il Camel Trophy, una competizione internazionale tra fuoristrada molto di moda tra gli anni 80 e 90 che nell’immaginario collettivo è diventata ben presto sinonimo di avventure estreme su strade ai limiti della praticabilità. E così il celebre logo è stato sostituito con le parole FiPiLi, che compaiono adesso su magliette e adesivi.

E c’è pure la possibilità di richiederli mediante lo stesso gruppo Facebook. Una trovata singolare per prendere col sorriso i problemi di una strada che non fa sorridere per niente.