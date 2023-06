Fiorentina-West Ham, scontri a Praga: raffica di fermi e due arresti

Praga, 7 giugno 2023 – All’inizio il clima era festoso, poi non sono mancate le tensioni nel centro storico di Praga fra i tifosi arrivati nella Repubblica Ceca per assistere alla finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham.

Gli scontri sono iniziati in un bar di via Rytirska, nel centro della città, a pochi passi da piazza San Venceslao, e sonoi proseguiti in strada. Al momento risultano sedici tifosi della Fiorentina fermati dopo gli scontri, , secondo quanto ha riferito un portavoce della polizia ceca. Tre persone sono rimaste ferite. Gli altri componenti del gruppo di tifosi sono stati accompagnati alla fan zone e sono in corso le identificazioni. La stessa polizia starebbe visionando i filmati delle telecamere per capire cosa abbia innescato le violenze.

Ne video che circolano in rete e sui canali Telegram dei tifosi si vedono lanci di sedie e bottiglie e l’accensione di fumogeni.

In serata si è appreso che due tifosi della Fiorentina sarebbero stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale mentre altri 19 sono stati sottoposti dalla polizia ceca a fermo di identificazione. Lo si apprende da fonti della questura fiorentina.