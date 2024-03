Fiorentina-Roma e concerto di Renato Zero: domenica da bollino rosso a Campo di Marte

Firenze, 9 marzo 2024 - Una domenica a dir poco bestiale per il traffico in zona Campo di Marte, dove domenica 10 marzo si sommeranno due eventi mica da poco: la partita Fiorentina-Roma e il concerto di Renato Zero. Un mix niente male, proprio da bollino rosso.

Tanto per cominciare, la partita di serie A allo stadio inizierà alle 20,45. Come sempre, la Questura ha istituito una serie di provvedimenti di circolazione. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da sei ore (sosta) e tre ore prima (transito) del fischio d’inizio. Per consentire l’allestimento delle barriere di prefiltraggio le attività commerciali su suolo pubblico presenti dovranno chiudere alle 13.

Per le deviazioni delle linee del trasporto pubblico si invita invece a consultare il sito di Autolinee Toscane (www.at-bus.it).

Sempre domani sera, dalle 21, è in programma uno dei concerti di Renato Zero al Mandela Forum. I provvedimenti di circolazione previsti per la partita comporteranno la revoca del parcheggio straordinario in piazzale Campioni del ’56 e l’accesso agli altri posteggi previsti in caso dei concerti. Dagli organizzatori del concerto è stato predisposto un piano speciale di collegamenti da e per Campo di Marte.

Ecco i dettagli:

INGRESSO AL MANDELA –Si potrà accedere al Mandela Forum sia dall’ingresso principale di piazza Berlinguer (lato viale Fanti accanto alla Misericordia San Pietro Martire), sia dall’ingresso di viale Malta 8. Una squadra di steward assisterà il pubblico agli ingressi della struttura.

AUTO – In occasione della partita, gran parte della zona sarà pedonalizzata. Si sconsiglia vivamente di addentrarsi nell’area di Campo di Marte con mezzi privati.

PARCHEGGIO + TRENO - Per chi viene in auto, in particolare da fuori Firenze, la soluzione raccomandata è parcheggiare nell’area di sosta adiacente alla stazione ferroviaria di Rovezzano in via della Chimera, vicino all’uscita autostradale A1 Firenze Sud, e utilizzare il treno per raggiungere il Mandela Forum (ATTENZIONE, chi esce dall’autostrada deve seguire il seguente percorso: via Giovanni Agnelli, via Marco Polo, svoltare a destra in via Generale Dalla Chiesa, alla rotonda terza uscita via Rocca Tedalda, alla rotonda seguente prima uscita via Corilla, svoltare a sinistra in via Odoardo Spadaro, proseguire fino a via della Chimera). Dal pomeriggio i treni regionali in transito da sud dalla Stazione di Rovezzano fermeranno alla stazione Campo di Marte, che dista poche centinaia di metri dal Mandela Forum. Al termine dello spettacolo sarà disponibile un bus-navetta Linea gratuito che collegherà il Mandela Forum (fermata in viale Malta n.8 alle ore 00:15: potrà usufruire delle navette chi è in possesso del biglietto).

PARCHEGGIO PER DIVERSAMENTE ABILI - Si potrà utilizzare un’area appositamente ricavata all’ingresso principale di piazza Berlinguer (lato viale Fanti accanto alla Misericordia San Pietro Martire).

NUMERI UTILI - Polizia Municipale (pronto intervento) 055.3283333. Radio Taxi Socota Co.Ta.Fi 055.4242 055.4390. Assistenza disabili in Stazione 199303060. Call Center Comune di Firenze 055.055.