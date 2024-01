Fiorentina, il caso stadio. Il summit in Prefettura finisce con un niente di fatto

Firenze, 11 gennaio 2024 - Il primo tempo è terminato 0-0. L'attesa riunione in Prefettura per capire dove giocherà la Fiorentina durante i lavori di restyling del 'Franchi' è terminata con un niente di fatto. Le parti si sono parlate, anche se l'opzione di un trasloco al 'Castellani' di Empoli sembra sempre più lontana. La Fiorentina ha lasciato la riunione (erano presenti Joe Barone e Alessandro Ferrari) senza rilasciare dichiarazioni. Presenti il sindaco Nardella, la sindaca di Empoli Brenda Barnini, il Presidente della Regione Eugenio Giani, la Prefetta Francesca Ferrandino, l'assessore del Comune di Firenze Cosimo Guccione e il Questore Maurizio Auriemma. Per la Lega Calcio era presente Andrea Butti.

Le parole dei protagonisti:

Francesca Ferrandino (Prefetta di Firenze). "Questo era il primo incontro istituzionale, con il prezioso aiuto delle forze dell’ordine e della Lega Calcio, oltre ai rappresentanti delle squadre. Ci siamo confrontati sulle criticità e su tutte le possibilità che sono tuttora al vaglio. Non si poteva pretendere di uscire dopo due ore con una soluzione immediata. Ci siamo presi del tempo, è la prima volta che ci incontriamo. Sono stati posti sul tavolo tutti gli argomenti che ruotano intorno alle partite di calcio. Tempistica, sostenibilità della struttura, volontà della città. Ci siamo dati un tempo breve e ci incontreremo successivamente".

Dario Nardella (sindaco di Firenze). "Grazie alla Prefetta per questo incontro. Abbiamo vagliato tutte le opzioni. Per noi è prioritario salvare i 150 milioni di euro che abbiamo ottenuto per il nuovo Franchi con grande fatica. Dall’altra parte dobbiamo andare incontro alle esigenze della Fiorentina e dei suoi tifosi. Le due cose possono stare insieme. Abbiamo la possibilità di esaminare e agire su più fronti, assumendosi ognuno il proprio compito. Chiarito con Barone? Non c’era niente da chiarire, abbiamo condiviso tutte le opzioni possibili, come lo slittamento dei lavori. Speriamo a breve di fare un secondo incontro".

Eugenio Giani (Presidente della Regione). "Ritengo sia stato un incontro davvero utile, abbiamo messo in campo tutte le istituzioni. Ringrazio la Prefetta, ha avuto un ruolo di coordinamento di temi delicati. Ci prendiamo qualche giorno per riflettere e poi cerchiamo di trovare una soluzione. Oggi teniamo aperte tutte le ipotesi, riflettiamoci e poi prenderemo la strada. L’importante è farlo tutti insieme".

Brenda Barnini (sindaca di Empoli). "Riunione interlocutoria, è il primo momento in cui tutti gli interpreti si sono seduti a un tavolo istituzionale. Il comune di Empoli ha ribadito la propria posizione, già nota in precedenza. Non abbiamo cambiato idea. Anzi, mi pare di poter dire che le nostre ragioni stasera siano state maggiormente comprese".