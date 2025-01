Fiorentina, matrimonio in vista per Colpani: Giulia Boninsegna ha detto sì

Firenze, 31 gennaio 2025 – Fiori d’arancio in casa Fiorentina. Una villa bellissima come cornice, lo splendente anello di prammatica, due giovani belli e sorridenti. Una piccola favola in salsa fiorentina per il centrocampista viola Andrea Colpani e la sua fidanzata Giulia Boninsegna.

Come si usa di questi tempi è arrivato un post su Instagram a ufficializzare la proposta di matrimonio:

"Non trovo le parole per descrivere l’emozione che ho provato nel dire sì all’amore della mia vita.

Ci siamo conosciuti come due bambini e insieme siamo cresciuti, diventando gli adulti di oggi… Ancora tanta strada ci attende, ma sono sicura che, mano nella mano, potremo andare ovunque.

Ho sempre saputo saresti stato tu”, le parole scritte da Giulia. Auguri alla coppia di lunga e serena vita insieme anche da parte nostra.