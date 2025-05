Fiorentina-Betis, massima allerta. In centro transennati i monumenti. Stretta sull’alcol nell’area Unesco

Niente bibite in vetro o lattina da asporto nell’area Unesco. Presidi ’rinforzati’ e bombolette spray bandite. Firenze si prepara ad accogliere i tifosi del Betis Siviglia in un clima di massima allerta. L’incontro è considerato a rischio per l’ordine pubblico, non solo per l’importanza della posta in gioco (la Fiorentina deve ribaltare il risultato dell’andata per approdare alla finale di Conference League), ma per le pesanti scaramucce – testimoniate dai video circolati in rete – che hanno caratterizzato la trasferta spagnola dei sostenitori viola, cento dei quali poi identificati dalla polizia di Siviglia.

Così la città si blinda. Ieri nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a cui hanno partecipato il prefetto, Francesca Ferrandino, l’assessore alla sicurezza del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, i vertici delle forze di polizia e il comandante della polizia municipale, sono state disposte alcune "misure di rigore" finalizzate sia alla "salvaguardia dell’importante patrimonio artistico e culturale del centro storico di Firenze sia al sereno svolgimento della manifestazione calcistica".

In particolare, sono stati istituiti, già a partire dalla giornata di oggi, servizi ’rinforzati’ e in forma fissa delle forze di polizia anche in piazza della Signoria, Piazza Duomo, piazza Santa Maria Novella, piazza Santo Spirito e piazza SS. Annunziata. È stato anche disposto il transennamento di alcune aree in cui insistono i principali monumenti cittadini: tra cui la Fontana del Nettuno, Palazzo Vecchio, la Loggia dei Lanzi, il Battistero e il Duomo.

Ma soprattutto è stato vietata dalle ore 18 di oggi fino alle ore 7 di venerdì la vendita da asporto di bevande in vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita – per negozi o ambulanti – ubicati nell’area Unesco.

Vietata la vendita da asporto da mezzogiorno dell’8 maggio alle 2 del 9 in piazza Indipendenza, in via Nazionale e all’esterno dello stadio. Nella stessa fascia oraria e nelle stesse zone sarà vietato il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione e, dentro e fuori il Franchi, la detenzione di bomboletta spray urticanti.

Cerchio rosso, quindi, già sulla giornata di mercoledì, quando molti dei circa 1200 tifosi del Betis attesi al Franchi sbarcheranno in città.

Per questo motivo sono previsti controlli nelle aree di maggiore afflusso, in particolare del centro storico, per evitare incroci pericolosi con ultras viola e al tempo stesso proteggere i monumenti e in generale il patrimonio artistico cittadino. Sotto osservazione anche le stazioni e l’aeroporto, che saranno presidiati da pattuglie e personale in borghese.

Per il giorno della partita, poi, servizi sono stati disposti per scortare i tifosi ospiti al Franchi, con bus navetta: l’area dei controlli, inoltre, sarà estesa ben oltre quella dello stadio, con l’impiego di tutte le forze di polizia. Sarà invece sistemato, come di norma per le altre partite, in piazza Indipendenza il meeting point per i tifosi ospiti.

Pie.Meca.