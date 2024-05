Fiorentina, triste ritorno a casa. L’arrivo in aeroporto, poi il bus va al Viola Park

Firenze, 30 maggio 2024 – Triste ritorno a casa per la Fiorentina, che intorno alle 13 è atterrata all’aeroporto di Firenze di ritorno dalla sconfitta di Atene, dove l’Olympiakos in casa ha vinto la finale di Conference League a pochi minuti dalla fine del secondo tempo supplementare.

Serata amara, un ciclo che finisce

La squadra è salita sul pullman all’interno dello scalo. Il bus è quindi uscito dal recinto dell’aeroporto lasciando velocemente lo scalo. Qualche tifoso ha applaudito la squadra di Italiano, ma la delusione resta tanta in città. La squadra è andata poi al Viola Park. La stagione 2023 / 2024 della Fiorentina non è ancora finita. Domenica 2 giugno alle 18 c’è infatti un’appendice di campionato.

Italiano verso l’addio

Il pullman della Fiorentina a Peretola

Si tratta della sfida di campionato contro l’Atalanta a Bergamo. E’ la partita che porta un ricordo tragico: il match non si giocò infatti per la morte del direttore generale Joe Barone, che ebbe proprio in hotel in Lombardia un malore prima della sfida. Malore che portò poi alla tragica scomparsa.

Viola contestati dopo la partita

La partita si giocherà domenica 2 giugno alle 18 al Gewiss Stadium. A quel punto ci sarà il rompete le righe e l’arrivederci alla stagione successiva, il cui inizio, con il precampionato, sarà ai primi di luglio.