Fiorentina a Campi. Bimbi al Viola Park

di Pier Francesco Nesti

La Fiorentina si mobilita per Campi e, in particolare, per la Misericordia. E lo fa in modo concreto, con un’iniziativa che ha emozionato i volontari dell’associazione, come sempre attivi nella gestione dell’emergenza provocata dall’alluvione della passata settimana. Nella giornata di ieri è stato il direttore generale della società viola, Joe Barone, ad arrivare nel centro del comune insieme a un camion che trasportava idropulitrici, aspiratori, lance a corrente, un generatore, tutto materiale che è stato consegnato all’associazione e che sarà subito utilizzato per ripulire le tante abitazioni rimaste sott’acqua. Tutto questo dopo che il Dg della Fiorentina si era intrattenuto con il provveditore della Misericordia, Cristiano Biancalani, e il sindaco Andrea Tagliaferri. "Siamo a disposizione del territorio – ha detto Barone – e felici per la presenza di tutti questi volontari che si stanno adoperando per la comunità". Ma non è finita qui, perché è in arrivo una bella sorpresa per i bambini delle famiglie campigiane rimaste vittima dell’alluvione: sabato 11 novembre potranno trascorrere una giornata al Viola Park. È l’iniziativa organizzata dalla Misericordia di Campi e "pensata – spiega il provveditore Biancalani - per dare qualche ora di svago ai piccoli da 6 a 14 anni. La Fiorentina ha messo a disposizione sei pullman da 50 posti che partiranno dalla motorizzazione civile all’Osmannoro alle 9. Tutti i partecipanti dovranno raggiungerla in modo autonomo passando da viale Paolieri e sarebbe auspicabile che più minori rientrassero sotto la responsabilità di un unico adulto in modo da far partecipare più bambini possibile a quella che vuole essere una giornata di festa". Il programma prevede colazione all’arrivo, visita guidata del Viola Park, incontro con giocatori e allenatore della prima squadra e pranzo. Alle 15 la partenza per fare rientro a Campi. Per partecipare, telefonare al numero 366 6399601 e chiedere di Alessandra.