“Ti ricordi di me?”. Poi lo abbraccia e gli ruba il Rolex da 15.000 euro

Firenze, 21 aprile 2023 – “Hey, quanto tempo che non ci vediamo. Ti ricordi di me?”. In quanti, soprattutto in età non giovanissima, hanno avuto esperienza di episodi simili. Si avvicinano persone che dicono di conoscerti, ma tu non hai idea di chi siano. Un problema, anche perché in alcuni casi può trattarsi di una vera e propria truffa. La truffa del finto abbraccio in strada.

È quanto successo a Firenze Sud ai danni di un 90enne fiorentino, derubato di un costoso orologio Rolex in oro e acciaio del valore di 15.000 euro. L’uomo ha raccontato quanto accaduto alla Polizia di Stato. Mentre camminava in strada, è stato avvicinato da una donna che senza troppi convenevoli lo avrebbe abbracciato calorosamente, dicendo di conoscerlo.

Pochi istanti dopo la sconosciuta sarebbe però corsa verso un’autovettura parcheggiata nei dintorni con a bordo un uomo. Una volta salita sul mezzo, la macchina sarebbe partita a tutta raffica, facendo perdere le proprie tracce.

A questo punto il malcapitato si è reso conto che dal suo polso mancava il prezioso orologio. Gli agenti delle volanti hanno acquisito le immagini della videosorveglianza della zona e gli investigatori della questura sono già al lavoro per dare un volto e un nome alla coppia in fuga con il prezioso Rolex del signore.