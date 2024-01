Finocchiaro show ’Il calamaro gigante’ in scena al Verdi

FIRENZE

L’attrice comica e drammatica, che ha riempito i grandi schermi con grandi successi come "Benvenuti al sud" o "Un giorno perfetto", andra in scena al Teatro Verdi di Firenze con una commedia insieme a Bruno Stori.

Domani, sabato e domenica (tutte le date alle 20,45), con la regia di Carlo Sciaccaluga, tratta dal libro dello scrittore toscano Fabio Genovesi, salirà sul palco con "Il calamaro gigante". Oltre a Stori, insieme a lei sul palco anche un gruppo di otto performer per un movimentato viaggio fuori dal mondo e dallo spazio, seguendo il flusso delle onde. La vita di Angela è assurda e incomprensibile, come quella di ognuno di noi. Da ragazza tanti sogni e passioni le facevano battere il cuore, ma i binari rigidi della famiglia e della società l’hanno portata a una situazione che è come un boccone amaro incastrato in gola, e non va né su né giù. Oggi più che mai: tornava a Milano per la cena dell’ufficio, ma il rientro dei vacanzieri dal mare la blocca in coda verso Roncobilaccio. Angela maledice tutta quella gente, maledice pure il mare da cui tornano. Un’onda impossibile la porta via, travolgendo e stravolgendo la sua vita. In un vortice fuori dal mondo e dallo spazio, dove si ritrova a girare insieme a un tipo strano e antiquato, Montfort, che arriva da un’altra nazione e un altro secolo, e in comune hanno solo di non sapere come sono finiti lì.

Inizia il loro viaggio, che li sbatterà a vivere le avventure di donne e uomini che invece hanno avuto il coraggio di abbracciare il mare e la vita come un’unica, strabiliante meraviglia. Come il piccolo Tommy Piccot, pescatore alle prime armi e maltrattato dai suoi colleghi più grandi, che nel momento del pericolo sarà l’unico ad avere il coraggio di affrontare il grande sconosciuto, e portarlo davanti agli occhi del mondo. Vite sconosciute ma fondamentali, incredibili ma verissime, legate dall’aver creduto con tutto il cuore all’esistenza di un animale così enorme e lontano dalla normalità che per millenni lo si è considerato una leggenda: Il Calamaro Gigante.

Nei loro panni, Angela e Montfort vivono le loro battaglie, si esaltano ai loro trionfi e si disperano alle tragiche rovine, in un racconto che schizza tra i secoli e i continenti ricorrendo a tutti i linguaggi offerti dalla narrazione: immagini, scenografie, musica, danza.

E se nel mondo esiste il calamaro gigante, allora non c’è più un sogno che sia irrealizzabile, una battaglia inaffrontabile, un amore impossibile. La storia più incredibile di tutte è proprio la realtà.