Finiti i lavori al campo tocca al sottopasso

Chiusura del sottopasso autostradale di via Pisana da domani a domenica 5 novembre. L’orario di chiusura sarà 7-18 (ad esclusione dei prossimi sabato 28 e domenica 29). Il divieto di transito è necessario per consentire lavori di arredo alla galleria artificiale dell’A1 a Casellina. La viabilità alternativa, indicata dalla segnaletica sul posto, segue il bypass via Codignola, sovrappasso via Newton, via Respighi (e viceversa). La parte ‘a terra’, ossia l’area sportiva con il campo del Casellina (foto) è già stata completata.