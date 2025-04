Finisce fuori strada con la moto. Tragedia sul Passo del Giogo

di Pietro Mecarozzi

Ha perso il controllo della sua moto mentre era in curva. Un ’errore’ fatale, che è costato la vita a Stefano Giusti, 68 anni di Bologna. È successo ieri pomeriggio.

L’uomo stava percorrendo il passo del Giogo, non lontano da Firenzuola, sull’Appennino toscano. Durante una delle tante curve che caratterizza quel tratto di strada, l’uomo ha perso il controllo del mezzo e nel cadere sarebbe finito nel fosso che costeggia la carreggiata. L’impatto è stato molto violento.

L’allarme sarebbe stato dato da alcuni automobilisti di passaggio. Sono stati loro a dare i primi soccorsi all’uomo, che è sembrato da subito in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118: inutili i tentativi di rianimazione, il centauro è morto poco dopo.

Per i rilievi sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale. Si cerca di ricostruire la dinamica precisa dell’incidente, anche se da quanto emerge l’uomo avrebbe fatto tutto da solo. La giornata era buona e la strada non era bagnata. In un primo tempo era intervenuto anche l’elisoccorso, ma è stato fermato dopo che è stato costatato il decesso dell’uomo.

Il Passo del Giogo è un luogo molto amato dai motociclisti di tutta Italia. Nel weekend soprattutto sono in tanti gli appassionati che si ritrovano su queste strade.

A metà giugno, un’altra tragedia si è consumata sulla stessa strada. L’incidente mortale, in qual caso, fu a Paliana, fra i comuni di Scarperia e Firenzuola, sempre al passo del Giogo. Il motociclista di 60 anni uscì di strada con la sua Ducati Hypermotard 900 e finì contro gli alberi.

Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, il motociclista 61enne di Bologna morì poco dopo lo schianto.